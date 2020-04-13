Мужчины попались на месте преступления

Двое мужчин из Королева решил ограбить магазин и вынести из него несколько коробок с сигаретами. Воры разбили окно, чтобы добраться до табачных изделий.

На месте происшествия соучастники были пойманы сотрудниками Росгвардии. В момент задержания они находились в магазины и передавали друг другу коробки с сигаретами, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подозреваемые находятся в полиции, в данный момент происходит оценка нанесенного ими ущерба.