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Больной COVID-19 сбежал из подмосковной больницы

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Беглеца разыскивает полиция

Зараженный коронавирусом мужчинам самовольно покинул палату городской клинической больницы в Жуковском. Пациент скрылся в неизвестном направлении, его ищут полицейские. 

Сейчас сотрудники органов работают в доме, где прописан житель Подмосковья. Пока его не задержали, сообщает "Подмосковье сегодня"

Местные коммунальные службы проводят дезинфекцию в доме, где живет мужчина.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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