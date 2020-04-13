Беглеца разыскивает полиция

Зараженный коронавирусом мужчинам самовольно покинул палату городской клинической больницы в Жуковском. Пациент скрылся в неизвестном направлении, его ищут полицейские.

Сейчас сотрудники органов работают в доме, где прописан житель Подмосковья. Пока его не задержали, сообщает "Подмосковье сегодня".

Местные коммунальные службы проводят дезинфекцию в доме, где живет мужчина.



