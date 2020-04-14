Из здания эвакуировали людей

В центре столицы загорелось общежитие. Пламя вспыхнуло на крыше старой двухэтажной пристройки в Жуковом проезде. Из жилого здания вывели около 20 человек.

Площадь возгорания составила около 200 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

После эвакуации в здании не осталось людей. Информации о пострадавших пока нет.