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В центре Москвы загорелось общежитие

Из здания эвакуировали людей

В центре столицы загорелось общежитие. Пламя вспыхнуло на крыше старой двухэтажной пристройки в Жуковом проезде. Из жилого здания вывели около 20 человек. 

Площадь возгорания составила около 200 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

После эвакуации в здании не осталось людей. Информации о пострадавших пока нет. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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