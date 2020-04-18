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В Хабаровском крае разбился самолет

Погибли четыре человека

В Хабаровском крае упал и загорелся легкомоторный самолет. Пресс-служба регионального МЧС подтвердила крушение воздушного судна, но отметила, что число жертв уточняется.

Как стало известно РИА "Новостям" от представителя экстренных служб, самолет марки Л-4 выполнял учено-тренировочный полет. Авиакатастрофа произошла в 30-35 км от Хабаровска в нежилой зоне. Этот же источник сообщил, что погибли три человека, находящиеся на борту. Позже РИА "Новости" написали о том, что число жертв возросло до четырех. 

На место крушения направились спасатели, пожарные, медики и следователи, говорится на сайте МЧС по Хабаровскому краю. 

Причиной авиакатастрофы, как рассказал источник тому же агентству, могла стать ошибка пилота или неисправность самолета. 

Полина ИВАНОВА

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