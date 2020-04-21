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Пираты захватили судно с россиянами у берегов Африки

Заложниками пиратов стали 7-8 членов экипажа

Трое россиян находятся на борту судна, захваченного пиратами у берегов Бенина, сообщает пресс-служба посольства России в африканской стране в "Фейсбук".

Россияне вместе с гражданами других стран взяты в заложники на контейнеровозе Tommi Ritscher, говорится в сообщении. Инцидент произошел порту города Котону, Бенин. Всего заложниками пиратов стали 7-8 членов экипажа.

Борт был захвачен 19 апреля. Как отмечает РИА ФАН, сейчас контейнеровоз заблокировали катера военно-морских сил Бенина. Российские дипломаты подключились к решению проблемы и продолжают следить за ситуацией.

Ольга ФЕДОРОВА

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