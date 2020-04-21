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В Подмосковье произошла серьезная авария

Грузовик и легковушка столкнулись на Можайском шоссе

Недалеко от деревни Малые Вяземы столкнулись две машины. Считается, что ДТП случилось из-за водителя "ГАЗели", который начал перестраиваться, не заметив другой автомобиль.

В результате аварии в Подмосковье один человек пострадал, сообщили в региональном МВД. У легковушки разбита вся передняя часть, грузовик упал на бок.

Из-за ДТП движение на Можайском шоссе было затруднено,добавляет "Подмосковье сегодня". 

Дарья ПЕТРОВА

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