Спецслужбы задержали подозреваемого - 18-летнего юношу

Сотрудники ФСБ поймали подростка, который, по предварительной версии следствия, планировал напасть на учебное заведение в Тюменской области в апреле 2020 года. Однако совершить преступление ему не удалось, так как спецслужбы узнали его тайный план. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Как говорится на сайте ведомства, подозреваемый нашел предметы и инструкцию для создания СВУ и другое оружие. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для юноши. Возбуждено уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию URA.RU, что подозреваемый планировал нападение в селе Чикча после отмены карантина.