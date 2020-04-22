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В Якутии машина с детьми упала в реку

Погиб пятилетний мальчик

В Якутии произошла трагедия – автомобиль, в котором находились семь человек, пятеро из них дети, провалился под лед. Шесть человек пострадали, а один ребенок утонул. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как говорится в сообщении, люди возвращались с рыбалки. На 440-м километре реки Вилюй водитель нарушил правила и съехал на лед, который треснул. 

Всех пострадавших, как передает "Пятый канал", доставили в местную больницу. 

Полина ИВАНОВА

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