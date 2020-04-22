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В Крыму таинственно исчез чиновник из Москвы

Последний раз замглаву департамента культуры видели 30 марта в Ялте

Леонид Ошарин, заместитель руководителя московского департамента культуры, пропал в Крыму. Информацию подтвердила дочь чиновника Анастасия в "Фейсбук". 

Девушка написала, что следствие ведется как в Крыму, так и в Москве. Общественная служба новостей сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 26 марта Ошарин отправился в Краснодарский край, затем попал в Ялту, где его видели в последний раз. 

Где сейчас находится чиновник, не известно, уточняет "Царьград". Как пишет издание URA.RU, семья Ошарина обратилась в полицию спустя неделю после его отъезда из столицы.

Полина ИВАНОВА

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