Особый статус не достался соглядатаю под номером 13

Суд в Гааге постановил обеспечить анонимность 12 свидетелей по делу о крушении Boеing 777 на территории Донецкой области. Об этом информирует Телеграм-канал "Карточный домик: Европа".

Защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, подала апелляцию для того, чтобы 13 людям присвоили статус свидетелей и сохранили их имена в тайне. Суд постановил, что в отношении одно из них постановление было принято с нарушениями. Засекретить удалось личности только 12 человек.

Напомним, что трагедия с Boeing 777 случилась в 2014 году. Лайнер следовал по маршруту МН17 "Амстердам—Куала-Лумпур", когда был сбит ракетой. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.