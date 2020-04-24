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На шахте в Кузбассе произошел пожар

Спасатели эвакуировали 154 горняка

На шахте "Распадская" в городе Междуреченск случился пожар. Из-за происшествия на поверхность были экстренно эвакуированы 154 горняка. Еще 13 человек остались в шахте, чтобы поддержать жизнеобеспечение. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Главного управления МЧС по Кемеровской области. 

ЧП произошло в Междуреченске 24 апреля в 04:55 по местному времени. Пожар начался на глубине 400 м, передает "Интерфакс".

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание локализовано.

Ольга ФЕДОРОВА

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