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В Перми загорелся нефтяной завод

Во время тушения огня погибших и пострадавших не обнаружено

В Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу, 24 апреля, в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что возгорание произошло в 15:00 на одном из предприятий завода.

"При подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ произошел пожар", – цитирует издание URA.RU пресс-службу ведомства спасателей.

Возгорание было ликвидировано через час, погибших и пострадавших нет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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