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Мощный взрыв прогремел в Краснодаре

Погиб один человек

В Краснодаре взорвался газ в одной из квартир многоэтажки. После происшествия вспыхнул пожар.

Трагедия произошла в Ленинском переулке. По данным Life, погиб один человек – хозяин квартиры. О других пострадавших пока не известно.

Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома, позже квартира загорелась, передает "Царьград". По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Другие подробности о взрыве уточняются.

Карина СИРАЗОВА

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