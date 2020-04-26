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В Новой Москве взорвался газ в многоэтажке

Хлопок выбил стекла трех окон

В 12-этажном доме в Троицке, в Новой Москве произошел взрыв бытового газа. Об этом журналистам сообщил информированный источник. К счастью, никто не пострадал, а эвакуация жильцов не потребовалась.  

Происшествие случилось в квартире на 10 этаже, в которой повредились окна. Подачу газа тут же перекрыли и начали проверку этого ЧП.

Впрочем, другой источник сказал "Интерфаксу", что речь идет не о взрыве газа, а самогонного аппарата. 


Полина ИВАНОВА

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