Хлопок выбил стекла трех окон

В 12-этажном доме в Троицке, в Новой Москве произошел взрыв бытового газа. Об этом журналистам сообщил информированный источник. К счастью, никто не пострадал, а эвакуация жильцов не потребовалась.

Происшествие случилось в квартире на 10 этаже, в которой повредились окна. Подачу газа тут же перекрыли и начали проверку этого ЧП.

Впрочем, другой источник сказал "Интерфаксу", что речь идет не о взрыве газа, а самогонного аппарата.



