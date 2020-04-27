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В Подмосковье мужчина сжег пять машин из-за парковки

Злоумышленник отомстил автовладельцам после конфликта

Крупный пожар произошел на парковке в Люберцах. Мужчина поджег пять машин после спора с их владельцами. Об этом рассказали в МВД.

По предварительным данным, злоумышленник решил сжечь автомобили двух мужчин, с которыми он поссорился накануне. Однако на автостоянке сгорели еще три, сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемого арестовали и завели на него уголовное дело, пишет "Подмосковье сегодня". Ущерб от поджога оценили в 500 тыс. рублей.

Карина СИРАЗОВА

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