Злоумышленник отомстил автовладельцам после конфликта

Крупный пожар произошел на парковке в Люберцах. Мужчина поджег пять машин после спора с их владельцами. Об этом рассказали в МВД.

По предварительным данным, злоумышленник решил сжечь автомобили двух мужчин, с которыми он поссорился накануне. Однако на автостоянке сгорели еще три, сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемого арестовали и завели на него уголовное дело, пишет "Подмосковье сегодня". Ущерб от поджога оценили в 500 тыс. рублей.