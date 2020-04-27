В Волгограде прогремел взрыв
Один человек ранен
В Волгограде произошло ЧП. В припаркованной машине в Дзержинском районе, по предварительным данным, взорвалась ручная граната. Место происшествия оцепили полицейские. Об этом сообщило местное издание V1.RU.
Как пишет портал со слов очевидцев, инцидент произошел около кафе. О взрыве в машине пишет и телеканал РЕН ТВ. По информации телеграм-канала Life Shot, ранен полковник МВД в отставке. Как стало известно РИА "Новости" от источника в экстренных службах, один человек погиб.
К месту происшествия съехались медики и спецслужбы.
новости партнеров
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Загрузка...
Фоторепортаж
12097 новости
Коронавирус в мире
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
- Симптомы и лечение: как дети болеют коронавирусом
920 новости
Здоровье
- Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
- Дожить до 95 лет: секретный рецепт продлит молодость
- Без таблеток: токсиколог назвал способ побороть похмелье
2681 новости
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик