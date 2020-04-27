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В Волгограде прогремел взрыв

Один человек ранен

В Волгограде произошло ЧП. В припаркованной машине в Дзержинском районе, по предварительным данным, взорвалась ручная граната. Место происшествия оцепили полицейские. Об этом сообщило местное издание V1.RU.

Как пишет портал со слов очевидцев, инцидент произошел около кафе. О взрыве в машине пишет и телеканал РЕН ТВ.  По информации телеграм-канала Life Shot, ранен полковник МВД в отставке. Как стало известно РИА "Новости" от источника в экстренных службах, один человек погиб. 

К месту происшествия съехались медики и спецслужбы. 

Полина ИВАНОВА

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