Один человек ранен

В Волгограде произошло ЧП. В припаркованной машине в Дзержинском районе, по предварительным данным, взорвалась ручная граната. Место происшествия оцепили полицейские. Об этом сообщило местное издание V1.RU.

Как пишет портал со слов очевидцев, инцидент произошел около кафе. О взрыве в машине пишет и телеканал РЕН ТВ. По информации телеграм-канала Life Shot, ранен полковник МВД в отставке. Как стало известно РИА "Новости" от источника в экстренных службах, один человек погиб.

К месту происшествия съехались медики и спецслужбы.