Косолапый слишком близко подошел к населенному пункту

Медведь напугал жителей деревни Слепушкино Наро-Фоминского городского округа. В социальных сетях писали, что косолапый слишком близко подошел к домам, а кроме того напал на пасеку и разорил ульи.

Главный специалист природоохранного фонда "Верховье" Павел Воеводин объяснил, что медведи перешли в Наро-Фоминский городской округ в 80-х гг. прошлого века. С тех пор полтора десятка особей живут в приграничных с другими областями районах.

Воеводин уточнил, что при встрече с косолапым важно соблюдать несколько простых правил. Не стоит убегать: у животного может сработать инстинкт охотника, и тогда спастись не удастся. Лучше всего начать медленно отходить, повернувшись лицом к медведю. Эти звери плохо видят, так что имеет смысл снять куртку и поднять ее над головой, чтобы казаться больше, уточняет "Подмосковье сегодня".