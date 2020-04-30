В Екатеринбурге предотвратили теракты: подробности и рассказы очевидцев
Прошедшая ночь стала для Екатеринбурга непростой. Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов, проведя сложную спецоперацию в Чкаловском районе города. Об этом рассказала пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
Заявление НАК появилось в распоряжении издания РБК, которое сообщило, что три боевика, которые причастны к террористической деятельности, ликвидированы. Спецслужба нашла у них самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
С 00:30 в Арамильском городском округе действовал режим КТО. Спустя три часа специальные меры и временные ограничения отменили, передавала пресс-служба УФСБ России по Свердловской области РИА "Новости".
При этом ведомства не рассказали других подробностей случившегося, кроме того, что боевики были сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление НАК. Никто из сотрудников ведомств и гражданского населения не пострадал.
Однако журналистам Znak.com удалось пообщаться с очевидцами КТО. Один из жителей дома, где прятались боевики, поведал, что сотрудники ФСБ ночью предупредили о том, что вскоре может начаться эвакуация. Другая жительница сообщила, что спецназовцы попросили ее выйти из квартиры, после чего разместили в автобусе, где были и другие соседи.
"Слышала автоматную очередь, жутко", – призналась женщина.
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