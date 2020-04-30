Молодой мужчина отказался выполнять требование полицейских

В Москве нарушитель карантина пытался сбежать от инспекторов на машине, во время погони он несколько раз нарушил ПДД. Правоохранители сначала предупредили его о том, что применят табельное оружие, и после отказа остановиться выстрелили в воздух, а затем – в сторону автомобиля, у которого повредилось колесо. Об этом сообщили в столичном МВД.

Как говорится в заявлении, в машине был не только водитель, но и один пассажир – оба граждане ближнего зарубежья. Суд арестовал водителя, против которого составили административные протоколы, на пять суток.

Как напоминает телеканал "360", в Москве из-за эпидемии коронавируса действует режим пропусков с 15 апреля для передвижения на общественном и личном транспорте. Как пишет НСН, в России число зараженных 30 апреля превысило 100 тысяч человек.