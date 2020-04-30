Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Москве прогремела стрельба из-за нарушителя карантина

Молодой мужчина отказался выполнять требование полицейских

В Москве нарушитель карантина пытался сбежать от инспекторов на машине, во время погони он несколько раз нарушил ПДД. Правоохранители сначала предупредили его о том, что применят табельное оружие, и после отказа остановиться выстрелили в воздух, а затем – в сторону автомобиля, у которого повредилось колесо. Об этом сообщили в столичном МВД.

Как говорится в заявлении, в машине был не только водитель, но и один пассажир – оба граждане ближнего зарубежья. Суд арестовал водителя, против которого составили административные протоколы, на пять суток. 

Как напоминает телеканал "360", в Москве из-за эпидемии коронавируса действует режим пропусков с 15 апреля для передвижения на общественном и личном транспорте. Как пишет НСН, в России число зараженных 30 апреля превысило 100 тысяч человек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

932 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей