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Появились жуткие подробности убийства ребенка в Харькове

Появились жуткие подробности убийства ребенка в Харькове
Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Полицейские задержали женщину с головой в пакете

В Харькове полицейские задержали голую женщину с пакетом, где лежала отрезанная детская голова, сообщили в пресс-службе украинского ведомства. 

Все началось с того, что в шесть утра по местному времени жители улицы Полтавский Шлях вызвали полицию. Они заявили, что по их району гуляет обнаженная женщина в странном состоянии. В руках у нее были пакет и нож.

Прибывшие на место патрульные задержали даму. Со слов свидетелей, она кидалась с ножом и на правоохранителей. Она была трезвой. Рассказать, что произошло, она не смогла. Ее привезли в участок, чтобы выяснить подробности. 

В это же время на пульт полиции поступило еще одно сообщение. Позвонил мужчина и заявил, что нашел тело своей 13-летней племянницы без головы. По его словам, он живет вместе с сестрой и ее дочерью в селе Подворки Харьковской области.  

Соседи семьи рассказали, что мать и дочь "жили бедно, но чисто". Погибшая девочка была ухоженной. Женщина не пила. Они с братом  разделили дом и жили каждый на своей половине. Местные предположили, что у дамы по какой -то причине могли сдать нервы и случился срыв. 

На место выехали полицейские. Все обстоятельства выясняются, рассказал представитель ведомства. 

Марина МОНРО

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