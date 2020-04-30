Появились жуткие подробности убийства ребенка в Харькове

Полицейские задержали женщину с головой в пакете

В Харькове полицейские задержали голую женщину с пакетом, где лежала отрезанная детская голова, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Все началось с того, что в шесть утра по местному времени жители улицы Полтавский Шлях вызвали полицию. Они заявили, что по их району гуляет обнаженная женщина в странном состоянии. В руках у нее были пакет и нож.

Прибывшие на место патрульные задержали даму. Со слов свидетелей, она кидалась с ножом и на правоохранителей. Она была трезвой. Рассказать, что произошло, она не смогла. Ее привезли в участок, чтобы выяснить подробности.

В это же время на пульт полиции поступило еще одно сообщение. Позвонил мужчина и заявил, что нашел тело своей 13-летней племянницы без головы. По его словам, он живет вместе с сестрой и ее дочерью в селе Подворки Харьковской области.

Соседи семьи рассказали, что мать и дочь "жили бедно, но чисто". Погибшая девочка была ухоженной. Женщина не пила. Они с братом разделили дом и жили каждый на своей половине. Местные предположили, что у дамы по какой -то причине могли сдать нервы и случился срыв.



На место выехали полицейские. Все обстоятельства выясняются, рассказал представитель ведомства.