В ДТП погибли 3 человека

Момент страшной аварии на 85-м км МКАД попал в объектив видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля.

ДТП произошло 29 апреля около 18:00 мск. На кадрах видно, как водитель машины марки Infiniti на полной скорости пытается объехать фуру, двигавшуюся по правой полосе. Там же возле отбойника стоял другой грузовик. Водитель легковушки не успел среагировать на препятствие. В результате погибли три человека.

Видео аварии опубликовано на сайте телеканала "360".