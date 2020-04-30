Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На российский регион обрушился черный дождь

На российский регион обрушился черный дождь
Фото: pixabay.com
Жижа оседала на машинах и окнах

Жители Чувашской республики столкнулись с необычным явлением. Накануне в регионе прошел черный дождь. На видеоролике, опубликованном в группе "Дзен | Чувашия" в социальной сети "Вконтакте" видно, как по сточным трубам вместо дождевой воды стекает черная жидкость.

Ливневые потоки практически свели к минимуму видимость на дорогах, а капли дождя черной жижей оседали на поверхностях. Очевидцы также поделились кадрами с видом автомобилей, покрытых грязевыми разводами, и помутневших от грязи окон домов.

Как объяснили синоптики, "черный дождь" появился из-за пыльных бурь в центральных регионах России. В этих областях поднялся шквалистый ветер с порывами 20 м/с. Он поднял пыльную взвесь до облаков, а после она выпала осадками в Чувашии, сообщает местное издание ProГород.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

933 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей