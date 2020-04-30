Жижа оседала на машинах и окнах

Жители Чувашской республики столкнулись с необычным явлением. Накануне в регионе прошел черный дождь. На видеоролике, опубликованном в группе "Дзен | Чувашия" в социальной сети "Вконтакте" видно, как по сточным трубам вместо дождевой воды стекает черная жидкость.

Ливневые потоки практически свели к минимуму видимость на дорогах, а капли дождя черной жижей оседали на поверхностях. Очевидцы также поделились кадрами с видом автомобилей, покрытых грязевыми разводами, и помутневших от грязи окон домов.

Как объяснили синоптики, "черный дождь" появился из-за пыльных бурь в центральных регионах России. В этих областях поднялся шквалистый ветер с порывами 20 м/с. Он поднял пыльную взвесь до облаков, а после она выпала осадками в Чувашии, сообщает местное издание ProГород.