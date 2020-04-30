Они требовали у женщины крупную сумму денег в счет мнимого долга ее сожителя

Двое преступников, вымогавших у женщины 400 тысяч рублей, задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-центр ГУ МВД РФ по Московской области.

Сообщается, что два рецидивиста под страхом физической расправы требовали у россиянки 400 тысяч рублей. Злоумышленники заявили, что сожитель женщины якобы задолжал им крупную сумму и предложили ей расплатиться с долгом.

Преступники не смогли получить деньги и вынудили женщину раскрыть местонахождение мужчины, который скрывался в частном доме за городом, сообщает "Подмосковье сегодня".

Обнаружив мужчину, преступники похитили у него ценные предметы и требовали продать квартиру в счет погашения мнимого долга. По факту произошедшего заведено дело о грабеже.