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СМИ: Российского миллиардера нашли мертвым

СМИ: Российского миллиардера нашли мертвым
Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Бизнесмен занимал 86 строчку в рейтинге богатейших людей, спонсировал НХЛ

Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщили его знакомые.

По данным РБК, 52-летний бизнесмен скончался в ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово. Смерть подтвердили знакомые миллиардера.

Другие подробности происшествия уточняются.

Дмитрий Босов является владельцем генерального спонсора "Ночной хоккейной лиги" компании "Сибантрацит" и "Востокугль". Кроме того, ему принадлежит московский центр архитектуры и дизайна Artplay.

В 2020 году Босов занял 86 строчку в рейтинге самых богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивают в $1100 млн.

Карина СИРАЗОВА

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