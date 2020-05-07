СМИ: Задержан известный бизнесмен и политик Красноярска

Экс-депутата краевого парламента, бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в убийстве

О задержании предпринимателя рассказал источник в правоохранительных органах.

"Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году", – цитирует РИА "Новости" осведомителя.

При этом официально никто информацию не подтвердил.

В середине 1990-х Быков был главой совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Тогда же избирался депутатом краевого Заксобрания.

В 2000-м году его уже задерживали. Тогда он пробыл в заключении два года, и был осужден за организацию покушения на убийство и незаконной покупке и владении оружием. Получил условно шесть с половиной лет.