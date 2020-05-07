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СМИ: Задержан известный бизнесмен и политик Красноярска

Экс-депутата краевого парламента, бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в убийстве

О задержании предпринимателя рассказал источник в правоохранительных органах. 

"Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году", – цитирует РИА "Новости" осведомителя. 

При этом официально никто информацию не подтвердил.  

В середине 1990-х Быков был главой совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Тогда же избирался депутатом краевого Заксобрания.

В 2000-м году его уже задерживали. Тогда он пробыл в заключении два года, и был осужден за организацию покушения на убийство и незаконной покупке и владении оружием. Получил условно шесть с половиной лет. 

Марина МОНРО

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