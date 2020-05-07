Женщина три дня пролежала в заброшенной могиле под землей

Поистине жуткая история произошла в Китае. Мужчина заживо похоронил свою пожилую мать. 79-летняя женщина три дня пролежала в заброшенной могиле, так как не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщили СМИ.

Происшествие случилось в провинции Шэньси. 5 мая невестка пропавшей китаянки обратилась в полицию: по ее словам, за три дня до этого супруг куда-то увез свою мать. Утром он заявил, что отправил женщину к родственникам.

Однако на допросе в полиции он признался, что на самом деле отвез ее на кладбище, где сбросил в заброшенную могилу и засыпал землей, пишет Daily Mail. Спасатели вытащили чудом выжившую женщину из-под земли, где она пролежала три дня без еды и воды. Сама пострадавшая выбраться не могла из-за парализованных ног.

Сейчас китаянка находится в больнице в стабильном состоянии. Ее сына задержали по подозрению в покушении на убийство.