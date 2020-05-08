У женщины ранее диагностировали коронавирус

90-летнюю жители ницу Свердловской области врачи бросили у подъезда ее дома. Вдову ветерана Великой отечественной войны обнаружила ее внучка. Девушка сообщила, что сотрудники Скорой помощи высадили женщину около дома и уехали.

В прокуратуре Свердловской области проинформировали, что у пожилого человека ранее обнаружили коронавирус. Вдова ветерана прошла лечение в двух больницах Екатеринбурга. В связи с чем пенсионерка было отправлена домой – не понятно. По данному факту проводится проверка.

URA.RU уточняет, что женщина больна деменцией и плохо ориентируется в пространстве.



