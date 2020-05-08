Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скорая бросила у подъезда вдову ветерана Великой отечественной войны

У женщины ранее диагностировали коронавирус

90-летнюю жители ницу Свердловской области врачи бросили у подъезда ее дома. Вдову ветерана Великой отечественной войны обнаружила ее внучка. Девушка сообщила, что сотрудники Скорой помощи высадили женщину около дома и уехали. 

В прокуратуре Свердловской области проинформировали, что у пожилого человека ранее обнаружили коронавирус. Вдова ветерана прошла лечение в двух больницах Екатеринбурга. В связи с чем пенсионерка было отправлена домой – не понятно. По данному факту проводится проверка. 

URA.RU уточняет, что женщина больна деменцией и плохо ориентируется в пространстве. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Анекдоты для взрослых: горячая подборка

Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей

Раскрыт возможный сценарий пика COVID-19: новости о коронавирусе в России на 8 мая

Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

953 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей