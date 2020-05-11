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Погибли девять человек: подробности пожара в хосписе в Подмосковье

Погибли девять человек: подробности пожара в хосписе в Подмосковье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Огонь мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки

В Красногроске этой ночью произошла трагедия – в местном хосписе случился пожар. В результате девять пенсионеров в возрасте от 66 до 90 лет погибли, еще девять попали в больницы. По данным пресс-службы регионального СК РФ, причиной происшествия могла стать проблема с электропроводкой на втором этаже в сауне. 

Шесть человек, которые пострадали, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, у троих состояние среднее. Об этом представители областного минздрава рассказали РИА "Новости".

Следователи возбудили уголовное дело. В сгоревшем здании официально хосписи не числился. Его организатора уже задержали, передала пресс-служба ГСУСК по Московской области. 

Задержанный, по версии следствия, арендовал этот дом и брал с постояльцев около 1000 рублей в сутки. В хосписе проживали 29 пенсионеров, среди которых были лежачие люди. 

Однако источники в экстренных службах сначала сообщали РИА "Новости", что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Источники "Интерфакса" рассказывали, что в коттедже не было противопожарной сигнализации и прямой связи с пультом МЧС. 

Полина ИВАНОВА

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