Правоохранители задержали молодого подозреваемого

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ поймали 19-летнего парня, который, как считает следствие, причастен к подготовке нападений на правоохранителей и госслужащих, а также поджогах зданий органов власти. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как передает заявление РИА "Новости", спецслужбы нашли несколько коктейлей Молотова, пистолет и холодное оружие. Также у задержанного забрали дневники, в которых говорилось о планируемом преступлении.

Пока юношу поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.