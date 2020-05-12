Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Тверской области предотвратили теракт

Правоохранители задержали молодого подозреваемого

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ поймали 19-летнего парня, который, как считает следствие, причастен к подготовке нападений на правоохранителей и госслужащих, а также поджогах зданий органов власти. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. 

Как передает заявление РИА "Новости", спецслужбы нашли несколько коктейлей Молотова, пистолет и холодное оружие. Также у задержанного забрали дневники, в которых говорилось о планируемом преступлении.

Пока юношу поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей