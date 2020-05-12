Среди погибших оказался ребенок

В Свердловской области за сутки умерли сразу три человека на водоемах. Среди тех, кто не выбрался из воды, оказался и несовершеннолетний. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального МЧС .

Как стало известно агентству "ФедералПресс", обстоятельства этих трагедий выясняются.

Однако регион потряс тот факт, что купальный сезон еще даже не начался, но уже погибли, в общей сложности, 11 человек. Тем более, что в области нет водоемов, где можно было бы безопасно купаться.