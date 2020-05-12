В Чехове в автоаварии погибли два человека
В ДТП попали сразу три транспортных средства
В районе 58 километра трассы М-2 в Чехове столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и легковушки Dodge и Toyota.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в результате аварии в Dodge погибли два человека.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает издание "Подмосковье сегодня".
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