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В Чехове в автоаварии погибли два человека

В ДТП попали сразу три транспортных средства

В районе 58 километра трассы М-2 в Чехове столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и легковушки Dodge и Toyota.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в результате аварии в Dodge погибли два человека.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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