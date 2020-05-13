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Звезду футбола обокрали в Москве

Ущерб оценивается в сумму более 1,6 миллиона рублей

В квартиру к футболистке Людмиле Шадриной влезли воры. У спортсменки, играющей в женской команде одного из главных клубов страны, украли часы и прочие аксессуары. 

Сообщается, что футболистку "Зенита" обворовали в период с конца марта по середину мая. Квартира, которую она снимала, находится на 17-м этаже, однако злоумышленник смог проникнуть в нее через окно.

Вор вскрыл сейф Шадриной, где хранились часы, стоимостью 1 млн руб. и другие дорогие украшения. Общая сумма украденного превышает  1,6 млн, пишет "Фонтанка".

Людмила Шадрина с 2016 г. играла в московском клубе "ЦСКА", а затем перешла в "Зенит". 

Дарья ПЕТРОВА

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