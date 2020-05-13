Самолет "Зенита" с сотней человек на борту экстренно вернулся в аэропорт

Воздушное судно подало сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба "Зенит" через 20 минут после вылета возвращается в Пулково. Экипаж подал диспетчерам сигнал тревоги. На борту – сто человек.

Рейс SU6413 направлялся в Уфу, отмечается в сообщении издания Baza. Что именно произошло с воздушным судном, пока неизвестно.

Как позже сообщило РИА Новости, посадка прошла благополучно. Пассажирам предоставят резервный самолет.

"Во время выполнения рейса 6413 из Санкт-Петербурга в Уфу произошло срабатывание одного из датчиков. Командир воздушного судна, основываясь на регламентах по безопасности полетов, принял решение о возврате в аэропорт вылета", - заявил представитель авиакомпании "Россия" в беседе с информагентством.