Пожар вспыхнул на Фрунзенской набережной

В центре Москвы загорелся дом. Здание находится на Фрунзенской набережной.

Информации о пострадавших пока нет, пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Уточняется, что огонь начался на 5пятом этаже жилого дома, затем перекинулся выше.

Телеграм-канал Mash сообщает о первом погибшем в результате случившегося.