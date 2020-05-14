Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дом загорелся в центре Москвы

Пожар вспыхнул на Фрунзенской набережной

В центре Москвы загорелся дом. Здание находится на Фрунзенской набережной.

Информации о пострадавших пока нет, пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Уточняется, что огонь начался на 5пятом этаже жилого дома, затем перекинулся выше.

Телеграм-канал Mash сообщает о первом погибшем в результате случившегося.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей