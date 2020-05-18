Шесть человек погибли

В Курганской области на 16 километре автодороги Куртамыш – Прорывное столкнулась иномарка и ВАЗ. В результате происшествия погибли два ребенка и четверо взрослых. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Как говорится на сайте ведомства, один ребенок выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии. По информации издания URA.RU, пассажиры и водители обеих машин не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.