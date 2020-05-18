Курс рубля
- Риски для рубля усилятся к концу мая
- Рубль обрекли на девальвацию
- Что будет с долларом и евро в конце мая 2020-го
554 новости
В Курганской области на 16 километре автодороги Куртамыш – Прорывное столкнулась иномарка и ВАЗ. В результате происшествия погибли два ребенка и четверо взрослых. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
Как говорится на сайте ведомства, один ребенок выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии. По информации издания URA.RU, пассажиры и водители обеих машин не были пристегнуты ремнями безопасности.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек