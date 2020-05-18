Пострадавшему предстоит сделать курс прививок после случившегося

Житель Ярославля едва не стал жертвой медведя. Мужчина ночью шел рядом с домом, когда из-за дерева на него выбежал хищник. Он поравнялся с прохожим, прыгнул на него и укусил за бедро. Пострадавшему повезло: рядом находилось такси, водитель которого довез его в больницу.

Обо всем произошедшем ярославец сообщил в социальной сети, а после появилось и видео инцидента. Он считает, что выжил благодаря таксисту.

Журналисты сообщают, что в итоге у мужчины зафиксировали укус на ноге и царапины на руках. В ближайшее время жителю Ярославля предстоит сделать несколько прививок и пропить курс препаратов.

Таксист, спасший прохожего, после инцидента вернулся на место нападения медведя, думая, что косолапый мог напасть еще на кого-нибудь, пишет телеканал "Царьград". Однако хищник скрылся в лесу, который находится недалеко.

Жители Ярославля во "ВКонтакте" обсуждают выход животных из леса. До этого на улицах были замечены зайцы и лоси. Местные жители переживают, что звери попросту бегут из леса.

"Ладно лоси и зайцы были всегда, но медведь? Животные из леса бегут", "Ярославль настолько очистился, что вернулись медведи", "Больше всего понравилось: медведь попробовал человечины и ушел в лес, дорогу назад он помнит. Вместо того чтобы пристрелить, за ним наблюдают специалисты", – написали в соцсети.