Скандальный случай произошел во время заседания гордумы Уссурийска

Депутат Уссурийской городской думы от КПРФ – предприниматель Александр Шестун – напал на сотрудницу аппарата заксобрания и избил ее. Об этом полиции заявила сама пострадавшая. Свои обвинения она подтвердила справкой из травмпункта, где зафиксировали побои. Впрочем, у инцидента было много свидетелей.

"Сегодня на совместном заседании постоянных депутатских комиссий проходило обсуждение отчета главы Уссурийского городского округа по итогам работы за 2019 год. Этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ бурное возмущение. В результате Александр Шестун и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы", – сообщили VLADNEWS в пресс-службе заксобрания.

Глава фракции КПРФ в Приморье Анатолий Долгачев также подтвердил, что знает о происшествии – ему даже показали видеокадры. Он обещал разобраться в ситуации.

Ранее депутат Шестун оказался в центре другого скандала. В марте он оскорбил представителя молодежного совета и его мать, напоминает "Царьград". Тогда партия рекомендовала ему извиниться перед пострадавшими.