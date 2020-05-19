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Свалку гробов обнаружили недалеко от российской деревни

Местным властям удалось оперативно ее ликвидировать

Необычную свалку обнаружили недалеко от деревенского кладбища в Чекмагушевском районе Башкирии. Местный житель Руслан Нуртдинов заснял огромное количество гробов, лежащих в обрыве, и разместил публикацию на своей странице в социальных сетях. 

"Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть.. признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться", – написал под снимками молодой человек (орфография и пунктуация сохранены). 

Очевидно, на публикацию общественника обратили внимание местные власти. Склад гробов был оперативно ликвидирован. Чиновники не знают, кто и зачем мог устроить такую свалку, уточняет "Федерал Пресс". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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