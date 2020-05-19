Местным властям удалось оперативно ее ликвидировать

Необычную свалку обнаружили недалеко от деревенского кладбища в Чекмагушевском районе Башкирии. Местный житель Руслан Нуртдинов заснял огромное количество гробов, лежащих в обрыве, и разместил публикацию на своей странице в социальных сетях.

"Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть.. признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться", – написал под снимками молодой человек (орфография и пунктуация сохранены).

Очевидно, на публикацию общественника обратили внимание местные власти. Склад гробов был оперативно ликвидирован. Чиновники не знают, кто и зачем мог устроить такую свалку, уточняет "Федерал Пресс".