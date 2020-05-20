Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Три человека пострадало в результате стрельбы на юго-востоке Москвы

Нападавшие скрылись с места происшествия

В результате перестрелки на улице Южнопортовая в столице пострадало три человека. По предварительным данным, один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись с места происшествия. 

Очевидцы услышали выстрели и бросились на помощь раненым. Сам момент перестрелки никто не застал, однако несколько человек заметило, как мужчины убегали в противоположную сторону от пострадавших. Преступники скрылись на иномарке белого цвета. В настоящий момент проводится их розыск. Следствие, помимо показаний очевидцев, запросит съемки с камер видеонаблюдения. 

Одному из пострадавших пуля попала в шею. Установлено, что ему 43 года. Двое других пострадали не так серьезно. У одного рана руки, у второго – касательная. Все потерпевшие доставлены в больницу, информирует "Комсомольская правда"

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей