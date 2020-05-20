Нападавшие скрылись с места происшествия

В результате перестрелки на улице Южнопортовая в столице пострадало три человека. По предварительным данным, один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Очевидцы услышали выстрели и бросились на помощь раненым. Сам момент перестрелки никто не застал, однако несколько человек заметило, как мужчины убегали в противоположную сторону от пострадавших. Преступники скрылись на иномарке белого цвета. В настоящий момент проводится их розыск. Следствие, помимо показаний очевидцев, запросит съемки с камер видеонаблюдения.

Одному из пострадавших пуля попала в шею. Установлено, что ему 43 года. Двое других пострадали не так серьезно. У одного рана руки, у второго – касательная. Все потерпевшие доставлены в больницу, информирует "Комсомольская правда".