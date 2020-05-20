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Популярный актер устроил стрельбу и погиб

Популярный актер устроил стрельбу и погиб
Фото: facebook.com/hmills603
Полиция не успела предотвратить случившееся

Популярный американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу в городе Мэйфилд, после которой погиб. Полиция, вызванная женщиной, которая пострадала от его рук, не сумела предотвратить случившееся. 

Трагедия произошла в доме на территории штата Кентукки. Артист, известный ролями в сериалах, ранил 34-летнюю Эрику Прайс. Именно она вызвала полицию на место происшествия. 

Когда стражи порядка прибыли, Миллса уже не было в живых. Следствие установило, что актер взял в заложники мать и дочь пострадавшей, а когда Эрика зашла в дом, открыл огонь. Пока остается загадкой, в каких отношениях Миллс состоял с этой женщиной и ее семьей, пишет TMZ.

Напомним, что актер активно снимался в сериалах, боевиках и короткометражных фильмах. На его счету девять картин, которые были сняты в период с 2011-го по 2020 год.

Анна ШУЛЕПОВА

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