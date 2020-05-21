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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе на пятом этаже. В результате инцидента в помещении разрушена стена и выбиты окна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Пострадавшая жительница квартиры с ожогами второй степени доставлена в Северо-Кавказский многопрофильный центр.
В ведомстве заявили, что проконтролируют работу ответственных лиц и проверят соблюдение мер использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
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