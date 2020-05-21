Один человек пострадал

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе на пятом этаже. В результате инцидента в помещении разрушена стена и выбиты окна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пострадавшая жительница квартиры с ожогами второй степени доставлена в Северо-Кавказский многопрофильный центр.

В ведомстве заявили, что проконтролируют работу ответственных лиц и проверят соблюдение мер использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.