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Во Владикавказе взорвался газ в жилом доме

Один человек пострадал

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе на пятом этаже. В результате инцидента в помещении разрушена стена и выбиты окна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пострадавшая жительница квартиры с ожогами второй степени доставлена в Северо-Кавказский многопрофильный центр. 

В ведомстве заявили, что проконтролируют работу ответственных лиц и проверят соблюдение мер использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Анна ШУЛЕПОВА

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