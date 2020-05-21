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Бригаде сотрудников МЧС повезло: они думали, что отправляются тушить дом и спасать людей, а попали на пикник.
Приехав на Федеративный проспект, расположенный в столичном Новогиреево, спасатели вместо пламени обнаружили мужчину, который жарил мясо на балконе. Ради пикника нарушитель даже принес мангал.
О том, что в доме пожар, сообщили, судя по всему, соседи незадачливого горожанина. С балкона седьмого этажа валил дым, а дверь владелец помещения не открывал, уточняет АГН "Москва".
Спасатели объявили, что мужчина серьезно нарушил правила противопожарной безопасности, так как готовил с использованием открытого огня в непригодном для этого месте, пишет "Подмосковье сегодня".
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