Необычный случай произошел в одном из районов Москвы

Бригаде сотрудников МЧС повезло: они думали, что отправляются тушить дом и спасать людей, а попали на пикник.

Приехав на Федеративный проспект, расположенный в столичном Новогиреево, спасатели вместо пламени обнаружили мужчину, который жарил мясо на балконе. Ради пикника нарушитель даже принес мангал.

О том, что в доме пожар, сообщили, судя по всему, соседи незадачливого горожанина. С балкона седьмого этажа валил дым, а дверь владелец помещения не открывал, уточняет АГН "Москва".

Спасатели объявили, что мужчина серьезно нарушил правила противопожарной безопасности, так как готовил с использованием открытого огня в непригодном для этого месте, пишет "Подмосковье сегодня".