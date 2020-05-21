Пострадавший заявил, что не любит драться с людьми

Популярный художник-граффитист, работающий под псевдонимом Lushsux, обвинил исполнителя 50 Cent в нападении. Историю своих злоключений пострадавший опубликовал в личном "Инстаграм"-аккаунте.

Lushsux написал, что попал в больницу из-за того, что слишком часто рисует рэпера в образах других знаменитостей, например, Дональда Трампа, Майка Тайсона и Мао Цзэдуна. По словам художника, на него напало пять или шесть человек.

"Мне постоянно приходится неохотно драться с людьми на улице, которые по какой-либо причине считают нужным подойти ко мне и устроить неприятности", – пожаловался пострадавший.

В следующем посте Lushsux поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли ему продолжать изображать рэпера дальше.

Напомним, что настоящее имя 50 Cent – Кертис Джексон. Он является не только рэпером, но еще и актером, и писателем. Заниматься музыкой 50 Cent начал в 1996 году. До этого не имел постоянной работы, был замечен в торговле наркотиками.