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Уличный художник обвинил известного рэпера в избиении

Пострадавший заявил, что не любит драться с людьми

Популярный художник-граффитист, работающий под псевдонимом Lushsux, обвинил исполнителя 50 Cent в нападении. Историю своих злоключений пострадавший опубликовал в личном "Инстаграм"-аккаунте. 

Lushsux написал, что попал в больницу из-за того, что слишком часто рисует рэпера в образах других знаменитостей, например, Дональда Трампа, Майка Тайсона и Мао Цзэдуна. По словам художника, на него напало пять или шесть человек. 

"Мне постоянно приходится неохотно драться с людьми на улице, которые по какой-либо причине считают нужным подойти ко мне и устроить неприятности", – пожаловался пострадавший. 

В следующем посте Lushsux поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли ему продолжать изображать рэпера дальше. 

Напомним, что настоящее имя 50 Cent – Кертис Джексон. Он является не только рэпером, но еще и актером, и писателем. Заниматься музыкой 50 Cent начал в 1996 году. До этого не имел постоянной работы, был замечен в торговле наркотиками. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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