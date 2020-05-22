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В Пакистане рухнул самолет

Лайнер упал на жилые кварталы

Самолет "Пакистанских авиалиний" рухнул вблизи аэропорта в городе Карачи. Лайнер прибыл из Лахора. По этому маршруту летает "Аэробус A320". Число жертв уточняется. 

О трагедии сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. Как пишет телеграм-канал "360", на борту находились около 100 человек. Однако подтверждения этому нет. Телеграм-канал Mash передает, что несколько домов повредились. 

Подробности случившегося выясняются.

Полина ИВАНОВА

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