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Самолет "Пакистанских авиалиний" рухнул вблизи аэропорта в городе Карачи. Лайнер прибыл из Лахора. По этому маршруту летает "Аэробус A320". Число жертв уточняется.
О трагедии сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. Как пишет телеграм-канал "360", на борту находились около 100 человек. Однако подтверждения этому нет. Телеграм-канал Mash передает, что несколько домов повредились.
Подробности случившегося выясняются.
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