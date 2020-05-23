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СМИ: неизвестный захватил здание банка в Москве

По оперативной информации, в заложниках остался всего 1 человек

Полиция в настоящий момент проверяет информацию о захвате заложников в банке по адресу: Земляной вал, 41. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в экстренных службах. 

На место уже отправили СОБР (специальный отряд быстрого реагирования – прим.ред.). В настоящий момент полицейские ведут переговоры с предполагаемым преступником. 

В заложниках у злоумышленника остался один человек, остальных удалось вывести. По информации Телеграм-канала Life Shot, преступник одет в форму курьера. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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