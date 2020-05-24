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В Москве произошла необычная ситуация. Голый мужчина бегал по улицам города. Он облил одного из прохожих краской, а затем забрался на цистерну с водой. Однако сотрудники Росгвардии задержали его.
Правоохранителям пожаловались жители района Кунцево. Мужчину поймали, а после передали полицейским.
Как передает агентство "Интерфакс", 31-летний горожанин, вероятно, находился в неадекватном состоянии, его осмотрит психиатр.
Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться
Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"