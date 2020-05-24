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Приставал к прохожим: в Москве поймали обнаженного россиянина

Мужчина облил соотечественника краской

В Москве произошла необычная ситуация. Голый мужчина бегал по улицам города. Он облил одного из прохожих краской, а затем забрался на цистерну с водой. Однако сотрудники Росгвардии задержали его.

Правоохранителям пожаловались жители района Кунцево. Мужчину поймали, а после передали полицейским. 

Как передает агентство "Интерфакс", 31-летний горожанин, вероятно, находился в неадекватном состоянии, его осмотрит психиатр. 

Полина ИВАНОВА

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