Мужчина облил соотечественника краской

В Москве произошла необычная ситуация. Голый мужчина бегал по улицам города. Он облил одного из прохожих краской, а затем забрался на цистерну с водой. Однако сотрудники Росгвардии задержали его.

Правоохранителям пожаловались жители района Кунцево. Мужчину поймали, а после передали полицейским.

Как передает агентство "Интерфакс", 31-летний горожанин, вероятно, находился в неадекватном состоянии, его осмотрит психиатр.