Взрыв произошел в гараже, расположенном в частном доме

В деревне Воскресенское в Богородском округе два человека получили ранения в результате хлопка газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, ЧП случилось в гараже, который находится на территории частного дома – произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении бойлерной. Двух пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу, пишет издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что от хлопка были повреждены лишь ворота гаража. Причины происшествия выясняются.