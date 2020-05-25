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В деревне Воскресенское в Богородском округе два человека получили ранения в результате хлопка газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
По данным ведомства, ЧП случилось в гараже, который находится на территории частного дома – произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении бойлерной. Двух пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу, пишет издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что от хлопка были повреждены лишь ворота гаража. Причины происшествия выясняются.
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