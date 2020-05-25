Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Два человека ранены в результате хлопка газа в Подмосковье

Взрыв произошел в гараже, расположенном в частном доме

В деревне Воскресенское в Богородском округе два человека получили ранения в результате хлопка газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, ЧП случилось в гараже, который находится на территории частного дома – произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении бойлерной. Двух пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу, пишет издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что от хлопка были повреждены лишь ворота гаража. Причины происшествия выясняются.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В обгоревших обломках малайзийского "Боинга" найдены загадочные частицы

Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей