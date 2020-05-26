Экипаж разбился во время учебно-тренировочного полета

Вертолет Воздушно-космических сил России (ВКС) Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке. Весь экипаж погиб, информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. На борту находились четыре человека.

По данным ведомства, авария произошла около 05:00 по московскому времени. Экипаж вертолета погиб во время выполнения учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность воздушного судна. На место случившегося направлена комиссия главного командования ВКС, уточняет RT.

Свое мнение относительно причины гибели людей высказал независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. Он считает, что трагедия могла произойти по вине пилотов. В беседе с URA.RU Хлопотов объяснил, что Ми-8 на данный момент – одна из самых надежных военных машин в мире, поэтому в авариях, как правило, виноват экипаж.