Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Четыре человека погибли из-за жесткой посадки Ми-8

Четыре человека погибли из-за жесткой посадки Ми-8
Фото: mil.ru
Экипаж разбился во время учебно-тренировочного полета

Вертолет Воздушно-космических сил России (ВКС) Ми-8 совершил жесткую посадку в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке. Весь экипаж погиб, информирует РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. На борту находились четыре человека. 

По данным ведомства, авария произошла около 05:00 по московскому времени. Экипаж вертолета погиб во время выполнения учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность воздушного судна. На место случившегося направлена комиссия главного командования ВКС, уточняет RT

Свое мнение относительно причины гибели людей высказал независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. Он считает, что трагедия могла произойти по вине пилотов. В беседе с URA.RU Хлопотов объяснил, что Ми-8 на данный момент – одна из самых надежных военных машин в мире, поэтому в авариях, как правило, виноват экипаж.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В обгоревших обломках малайзийского "Боинга" найдены загадочные частицы

Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе

Собянин сделал важное заявление по снятию карантина

Столичные власти подготовили очередной этап смягчения ограничительных эпидемиологических мэр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей