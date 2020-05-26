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Пираты отпустили захваченных в заложники россиян

Трое моряков уже летят на родину

Пираты отпустили на свободу россиян, оказавшихся на борту контейнеровоза "Tommi Ritscher". Они уже вылетели чартерным рейсом из Лагоса в Нигерии во Франкфурт-на-Майне. Оттуда они доберутся до Родины, сообщает официальный сайт МИД. На борту захваченного судна пострадавшие находились почти месяц.

На контейнеровозе "Tommi Ritscher" в заложниках было семь или восемь членов экипажа. Среди них – трое россиян: старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун. Мужчин захватили в Африке в территориальных водах Бенина.

Количество морских разбоев в Гвинейском заливе растет. Ранее пираты похитили несколько грузинских моряков у берегов Нигерии.

Анна ШУЛЕПОВА

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