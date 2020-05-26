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СМИ: умер генерал-майор ФСБ

Причину смерти офицера выясняют

Как узнали журналисты, в Москве ушел из жизни в собственной квартире генерал-майора ФСБ в отставке Юрий Бзаев. При этом от чего скончался экс-сотрудник спецслужб в возрасте 74 лет, доподлинно неизвестно.

По информации издания "Московский комсомолец", Бзаева не стало из-за сердечного приступа. О смерти Бзаева также сообщил телеканал РЕН ТВ. 

Бзаев начал работать в КГБ в 1971 году. Долгие годы он был главой управления службы безопасности Северной Осетии, а после – секретарем Совета Безопасности республики. За работу Бзаева наградили множеством наград и медалей, а его труды изучают студенты вузов органов безопасности. 

Полина ИВАНОВА

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